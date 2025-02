Sanremo 2025 ascolti quarta serata record con 131 milioni e il 704% di share

.com - Sanremo 2025, ascolti quarta serata, record con 13,1 milioni e il 70,4% di share

Leggi su .com

die diper ladel Festival di, dedicata alle cover e ai duettiCarlo Conti fa il botto nelladelle cover e dei duetti. La media dei telespettatori per ladel Festival diè di 13,1e si attesta al 70,4% dibattendo ogni precedentedi Amadeus. Il conduttore toscano ha scelto come compagni di viaggio sul palco del Teatro Ariston due sardi d’eccezione come Mahmood e Geppi Cucciari e al termine ha svelato le prime dieci posizioni della classifica di questa sera, che non influirà su quella finale.– Mahmood durante il suo medleyGiorgia e Annalisa vincono la gara delle cover,del Festival di, grazie alla loro interpretazione di Skyfall di Adele. Sul podio anche Lucio Corsi che ha proposto Nel blu dipinto di blu con Topo Gigio e Fedez che ha scritto strofe proprie sulle note di Bella stronza di e con Marco Masini.