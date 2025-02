Tpi.it - Sanremo 2025: anticipazioni, ospiti e cantanti della serata finale del Festival

delStasera, sabato 15 febbraio, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena ladeldi, kermesse canora giunta alla 75esima edizione e quest’anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla75esima edizione deldiStasera vedremo sul palco del teatro Ariston, oltre al conduttore Carlo Conti, tantissimidel mondo dello spettacolo come Gabry Ponte, Vanessa Scalera, Antonello Venditti, Edoardo Bove, i Planet Funk, Alberto Angela, Mahmood, Bianca Balti e Tedua. Per quanto riguarda la gara si esibiranno tutti iin gara. Sul palco quindi vedremo:Achille Lauro – Incoscienti giovaniGaia – Chiamo io chiami tuComaCose – CuoriciniFrancesco Gabbani – Viva la vitaWillie Peyote – Grazie ma no grazieNoemi – Se ti innamori muoriRkomi – Il ritmo delle coseModà – Non ti dimenticoRose Villain – FuorileggeBrunori SAS – L’albero delle nociIrama – LentamenteClara – FebbreMassimo Ranieri – Tra le mani un cuoreEmis Killa – Demoni – RITIRATOSarah Toscano – AmarcordFedez – BattitoSimone Cristicchi – Quando sarai piccolaJoan Thiele – EcoThe Kolors – Tu con chi fai l’amoreBresh – La tana del granchioMarcella Bella – Pelle diamanteTony Effe – Damme ‘na manoElodie – Dimenticarsi alle setteOlly – Balorda nostalgiaFrancesca Michielin – Fango in paradisoLucio Corsi – Volevo essere un duroShablo feat.