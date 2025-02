Lopinionista.it - Sanremo 2025, annunciate le prime date del tour di Joan Thiele

– Live Nation Italia annuncia ledeldi. La cantante rivelazione del 75º Festival dicon il brano “Eco” sarà protagonista quest’estate nei principali festival italiani.Ecco i primi sette appuntamenti annunciati. Si parte il 24 maggio al Mi Ami Festival di Milano, per poi proseguire il 27 giugno al Flowers Festival di Collegno (TO), il 28 giugno al Lumen Festival di Vicenza, il 25 luglio al Riverock Festival di Assisi (PG), l’11 agosto al Mish Mash Festival di Milazzo (ME), il 13 agosto al Color Fest di Lamezia Terme (CZ), il 14 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA).I biglietti per ledi Milano, Collegno (TO) e Lamezia Terme (CZ) sono già in vendita su www.livenation.it.I biglietti per le altresaranno disponibili a partire dalle ore 11.