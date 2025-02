Dayitalianews.com - Sanremo 2025, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi co-conduttori: gli ospiti di questa sera

C’è attesa per la quinta e ultimata del Festival diche Carlo Conti condurrà assieme a. L’appuntamento finale si aprirà con la prima classifica generale. Lata partirà con il l’esibizione del dj e producer Gabry Ponte, che porterà sul palco il jingle ufficiale della manifestazione: Tutta l’Italia.Le esibizioni dei 29 artisti in gara saranno votate dalla giuria della sala stampa, tv e web, giuria delle radio e dal pubblico a casa tramite il classico televoto. Glididi: il centrocampista 22enne Edoardo Bove, l’attrice Vanessa Scalera e i Planet Funk in collegamento dalla Costa Toscana. Sul palco dell’Ariston anche Antonello Venditti, che riceverà il Premio alla Carriera, e Alberto Angela.