Oasport.it - Sandro Donati tutela Sinner: “Wada in imbarazzo e minata da scandali: rischiavano il tribunale vero”

La squalifica di tre mesi che Jannikdovrà scontare ha generato numerose reazioni e tra quelle di maggiore rilievo figura quella rilasciata daall’agenzia di stampa LaPresse. Una delle figure storiche nella lotta contro il doping e in passato allenatore di Alex Schwatzer non si è nascosto dietro a troppi giri di parole: “Io avevo previsto che laavrebbe abbaiato per poi trovare una soluzione per non mettersi in guai ulteriori“.Il numero 1 del mondo dovrà rimanere fermo fino al prossimo 4 maggio e dunque sarà costretto a saltare cinque tornei già pianificati da tempo, tra cui i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid (i primi due sul cemento, gli altri due sulla terra rossa). Il fuoriclasse altoatesino tornerà in scena agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa di Roma e dove sarà accolto dal proprio pubblico.