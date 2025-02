Biccy.it - San Valentino finisce male al GF, liti tra coppie: “Abbaia meno”

Il Grande Fratello è stato molto buono con i concorrenti e ieri ha organizzato una bella cena di Sannel tugurio per le quattrodella casa. Helena Prestes, Javier Martinez, MariaVittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno iniziato a parlare di dinamiche e in particolar modo di Iago Garcia e si sono subito creati due schieramenti, da una parte chi ha difeso il gieffino spagnolo e dall’altra chi gli ha dato dello stratega spietato. Dal quel momento la commedia romantica alla quale stavamo assistendo in diretta si è trasformata in un film horror di serie C.Sanesplosivo in tugurio.Tra i primi agare sono stati Alfonso e MariaVittoria, lui ha accusato la coinquilina di essere poco trasparente, ma ha anche aggiunto che ormai l’ha sgamata e questo ha mandato su tutte le furie la Minghetti che è sbottata: “Ma che ca**o vuoi da me?“.