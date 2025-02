Ilgiorno.it - San Simpliciano, contesa sui dehors. Alt al limite di 50 metri dalle chiese

Il divieto del Comune di installarefino a una distanza di 50dai luoghi di culto è illegittimo, in quanto ha introdotto "un vincolo assoluto del tutto slegato" dai dettami del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere varato a fine 2020 dal Consiglio comunale. Lo ha stabilito tre giorni fa una sentenza del Tar, che ha accolto il ricorso presentato dalla società Baguette srl, titolare della panetteria francese "Égalité" in piazza San7, giusto a due passi dall’ingresso dell’omonima basilica paleocristiana datata IV secolo dopo Cristo e attribuita a Sant’Ambrogio. La storia inizia il 9 novembre 2023, quando la società, che in città ha altri due punti vendita a Porta Venezia e in corso Sempione, invia a Palazzo Marino una richiesta per installare strutture "amovibili e temporanee nello spazio di 27quadrati, antistante le vetrine del proprio locale".