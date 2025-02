Ilfoglio.it - San Ruffini queer: finisce a parlare con Castagnetti, l’ex M5s, Trenta, Damilano che ricorda Michela Murgia. Capogiro

Leggi su Ilfoglio.it

Non c’è dubbio: gli occhi soano puntati su di lui. Tutti lo cercano, tutti vogliono una foto: “Ernesto, Ernesto per favore.”. Per non dire dei biglietti da visita: un f. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti