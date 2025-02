Quotidiano.net - San Faustino, la storia e perché è la festa dei single

Roma, 13 febbraio 2025 – Se le coppie più tradizionali (soprattutto quelle più recenti) possono scegliere di festeggiare San Valentino scambiandosi regali o uscendo fuori a cena, anche ihanno la loro giornata. Ed è esattamente il giorno successivo, il 15 febbraio., giustamente, anche chi non è in coppia merita una giornata dedicata a se stessi. Esserein certi casi è una situazione che si vorrebbe modificare (sognando il principe azzurro o la donna ideale) ma c’è chi ama la propria libertà e non ha particolari mire sentimentali all’orizzonte. Se il 14 febbraio è il celebre San Valentino, il 15 febbraio ipotranno ‘appellarsi’ a San. E da anni, sono molti i locali che organizzano serate ‘ad hoc’, magari con speed date per chi vuole mettersi in gioco e, in maniera divertente, punta ad allargare le sue conoscenze.