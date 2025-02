Panorama.it - San Faustino e le quattro idee per volersi bene, anche da single

Leggi su Panorama.it

In questi giorni uno dei temi più discussi è sicuramente San Valentino. Cosa regalare al proprio partner, quali sono i regali alternativi da fare alla propria dolce metà, quali mete turistiche visitare col proprio amore, ecc. E ainessuno ci pensa? Spaiati come i calzini nella lavatrice, sono spesso intristitinel compiere i gesti di tutti i giorni, perché accerchiati da tutto ciò che riguardi la festa degli innamorati. Niente paura, c’è Sanche vi protegge. Si, perché il 15 febbraio è la data nella quale si ricorda il santo di coloro che non hanno ancora trovato la propria anima gemella. Prima della conversione, insieme a Giovita, erano due nobili bresciani. La loro esistenza risale al secondo secolo dopo Cristo. Questi due nobili, prima di convertirsi al Cristianesimo avevano intrapreso la carriera militare.