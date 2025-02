Oasport.it - Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi, bentornato! Il giapponese vince a Sapporo, buona giornata per Alex Insam

Leggi su Oasport.it

Il ritorno del Concorde. Si potrebbe intitolare così il libro legato alladi oggi a, in Giappone, dovetorna a fare quello che sa fare, cioère, ere per ampio distacco nei confronti dell’intera concorrenza. Un HS toccato, l’altro sfiorato, lo stile che è quello dei giorni migliori, ed ecco che arriva così una quota 286.4 punti che tutto dice circa ladi un uomo che per la settima stagione di filaalmeno una gara di Coppa del Mondo.Seconda posizione per l’austriaco Jan Hoerl, che paga quasi venti punti e riesce a tenere il podio con 266.7 in una lotta di misura strettissima: per lui secondocon vento nullo trovato, e tanto quello quanto i 137.5 metri gli bastano per superare sia lo sloveno Domen Prevc, distante mezzo punto, che il connazionale Daniel Tschofenig, a sei decimi (ma, per la sua Coppa del Mondo, è un gran bene).