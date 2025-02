Oasport.it - Salto con gli sci: Nika Prevc vince a Ljubno, dramma Bjoerseth con la caduta. Lara Malsiner e Ambrosi nelle 30

Leggi su Oasport.it

Si è chiusa la gara dal trampolino normale (HS94) di, in Slovenia. A portarla a casa, ancora una volta e con elevato senso di dominio, è. La slovenada profeta in patria recuperando dalla seconda posizione della prima serie e, alla fine dei conti, gestendo bene il vento e chiudendo a quota 258 punti, davanti ai 240.6 della tedesca Selina Freitag.Il vero, però, è quello di Thea Minyan, che pareva destinata alla vittoria dopo un’eccellente prima serie da ben 97 metri e 129.7 punti. Non conta nulla la quota 233 che la manda sul podio, perché conta di più che siarovinosamente nell’atterraggio sul secondo. I timori sono di quelli da brividi, perché se realmente ci fosse di mezzo una rottura del legamento crociato allora è facile immaginare che dovrebbe lasciare l’attività agonistica molto a lungo.