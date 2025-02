Oasport.it - Salto con gli sci: ai Mondiali junior la Germania vince la gara a squadre femminile

Va allaladeidicon gli sci in scena a Lake Placid. Sul trampolino normale americano, il gruppo tedesco conquista 834.3 punti in virtù dei risultati di Lia Boehme, Anna-Fay-Scharfenberg, Julina Kreibich e Kim Amy Duschek.Al secondo posto, distante appena due punti e beffata dal primissimodi Lucija Jurgec, la Slovenia, che oltre a lei schierava Tinkara Komar, Tina Erzar e Taja Bodlaj. Sul terzo gradino del podio il Giappone, a quota 829.7 con Kikka Sakamoto, Riko Iwasaki, Yu Saito e Yuzuki Sato.Quarta posizione per la Norvegia, che a quota 800 non riesce a sfruttare la presenza di Ingvild Synnoeve Midtskogen al fianco di Nora Helene Evans, Ingrid Graesli e Ingrid Laate. A completare la top 5 la Finlandia a 725.5 con Oosa Thure, Emilia Vidgren, Julia Aikia e Sofia Mattila.