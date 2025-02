Ilgiorno.it - Sala al centrosinistra: “Prendiamo legnate ovunque perché non sappiamo parlare al ceto produttivo”

Milano, 15 febbraio 2025 – È un Giuseppea tutto braccio, quello che ad “Amici e Nemici su Radio24” ha risposto alle domande dei giornalisti su tutti i fronti: dallo stadio alla possibilità di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali, ma anche i rapporti con Pd ee le strategie per battere il centrodestra. Gabrielli successore?Bis? Stadio Salva Milano L'ex prefetto Franco Gabrielli con il sindaco Giuseppe(Foto Mianews) Gabrielli successore? “Franco Gabrielli è una persona di grande valore ed esperienza e umanamente è un gran piacere lavorare con lui, non mi spingo a dire che può fare il sindaco di Milano: lui dice di no sia chiaro ma potrebbe certamente avere un futuro in politica".“Ho promesso alla mia parte politica di non intervenire sul tema del mio successoredopo alcune affermazioni ho suscitato qualche mal di pancia", ha concluso