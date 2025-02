Sainz non ha dubbi | Ferrari pronta per vincere il Mondiale con Hamilton ancor di più

Leggi su Sportface.it

“Quando me ne sono andato, ho sentito che sia lache Charles erano pronti a lottare per il titolo di campione del mondo, e con l’arrivo di Lewisquesto non potrà fare altro che aumentare”. Nessun re per Carlos, che dopo aver lasciato suo malgrado laper far posto a Lewis, nella giornata in cui il suo nuovo team, la Williams, svela la nuova monoposto, lancia messaggi d’amore e di stima nei confronti del Cavallino. “Non sono mai stato compagno di squadra di Lewis, quindi non so cosa sia capace di fare. Non ho mai visto i suoi dati. Io ho visto i dati di Charles e so quanto è bravo: l’unico modo in cui puoi valutare un pilota è quando sei un compagno di squadra e vedi cosa è capace di fare”, ha aggiunto il pilota spagnolo.C’è stima anche nei confronto del sette volte campione del mondo britannico, che gli ha soffiato un sedile che senz’altro sperava di poter mantenere più a lungo: “Ma quando guardo i risultati di, il suo background e ciò che ha ottenuto, posso solo dire che ci sarà una possibilità molto alta che sarà competitivo per la”.