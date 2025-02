Sai perché la Scala Santa si trova a Roma e perché si sale in ginocchio?

Leggi su Funweek.it

Manca poco all’inizio del Giubileo 2025 e sono tanti i lavori di ristrutturazione in giro perche entro entro la fine dell’anno dovrebbero essere portati a termine. La Capitale accoglierà milioni di visitatori e fedeli intenti a pregare e ad esplorare la città eterna. Per l’occasione, vogliamo parlarvi dellasita nei pressi della Basilica di San Giovanni in Laterano. Sapetesiin?SalaLaè da tutti conosciuta come uno dei punti cardine della Basilica di San Giovanni in Laterano insieme alla Cappella dei Papi. Secondo un’antica tradizione cristiana, essa sarebbe stata trasportata lì nel 326. Prima siva a Gerumme ma per volere di Sant’Elena, imperatrice madre di Costantino, è avvenuto il trasferimento.LEGGI ANCHE:– Giubileo 2025, quella di San Pietro non è l’unica porta: ecco quante ce ne sono e che significato hannoLaè formata da 28 gradini, gli stessi, sempre secondo la tradizione, che Gesù salì più volte il giorno della sua condanna a morte nel palazzo di Ponzio Pilato.