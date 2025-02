Thesocialpost.it - Sacile, donna rimane incastrata con la testa in un carrello della spesa

Momenti di panico nel primo pomeriggio del 14 febbraio a, in provincia di Pordenone, dove unadi 59 anni è rimastacon lanelle maglie di un. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo il salvataggio, laè stata trasportata in ospedale per accertamenti e cure.La dinamica dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione, la, titolare di un negozio NaturaSì, stava spostando alcuni prodotti con unall’esternosua attività commerciale. In circostanze ancora da chiarire, sarebbe inciampata e il, bloccandosi lungo una discesa laterale del negozio, le avrebbe causato la perdita dell’equilibrio, incastrandole latra le maglie metalliche.L’intervento dei soccorsiAlcuni passanti hanno tentato di aiutarla, ma senza successo.