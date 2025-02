Formiche.net - Sabotaggi, omicidi e infiltrazioni. Tutto sulla nuova unità degli 007 russi

L’29155 del GRU, l’élite dei servizi segreti militari“con licenza di uccidere”, è stata assorbita in unaorganizzazione: l’SSD (Dipartimento delle missioni speciali). Questo reparto, come riporta il Wall Street Journal citando fonti sia occidentali che russe, è responsabile di una serie di operazioni clandestine che spaziano dalo e dagli atti dio allein aziende e università occidentali, fino al reclutamento di agenti in Ucraina, nei paesi in via di sviluppo e in nazioni amiche dellaa come la Serbia.Basata nel quartier generale dell’intelligence militare di Mosca – un complesso in vetro e acciaio noto come “L’acquario” – l’SSD ha orchestrato operazioni audaci. Tra queste vi sono tentativi dio, come quello contro Armin Papperger, il direttore generale di Rheinmetall, eche includono, tra l’altro, un complotto volto a piazzare dispositivi incendiari sugli aerei del gigante delle spedizioni DHL.