Sabato dedicato ai più piccoli | tornano i Pomeriggi da fiaba

Oggi alle 16.45 torna l’appuntamento con idain biblioteca civica, piazza Castegnate 2. Giorgio e Pier di Aedopop daranno vita alla lettura animata con musica dal vivo Il signor Volpe è fantastico, tratto dal romanzo di Roald Dahl Furbo, il signor Volpe! E’ una storia di volpi e volpacchiotti, tassi, donnole, topolini e anatre, accompagnati da litri e litri di succo di mela. Una storia ricca di colpi di scena, sottolineati dalla musica dal vivo di Pier (da divertenti canzoncine), dalla lettura di Giorgio e dai molti effetti sonori. Lo spettacolo è adatto a partire da 4 anni, ma la musica lo rende godibile anche dai più, in compagnia dei loro genitori. L’ingresso è gratuito, non occorre la prenotazione. Aedopop è un progetto di promozione della lettura, nato nel 1995 come attività parallela della libreria Spazioterzomondo di Seriate (Bergamo), a opera di Giorgio Personelli, libraio con esperienze in ambito teatrale ed educativo.