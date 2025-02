Juventusnews24.com - Sabatini stronca le mosse della Juve: «Hai speso 50 milioni per Douglas Luiz quando non ci sono differenze con Nicolussi Caviglia»

Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva per analizzare le mosse della Juve nella sessione estiva a centrocampo, confrontando l'acquisto di Douglas Luiz e la cessione di Nicolussi Caviglia al Venezia. Per il giornalista non ci sono differenze, fino a questo momento, tra i due giocatori.

PAROLE – «Tra Douglas Luiz e Nicolussi Caviglia in questo campionato non c'è differenza, però uno ti è costato 50, dall'altro hai incassato 5».