Ryanair | carta d’imbarco solo digitale e multe per bagagli fuori misura

A partire da maggio,introdurrà nuove regole per il check-in e ilo a mano, con l’obiettivo di snellire le procedure e ridurre i costi operativi. La compagnia irlandese eliminerà la possibilità di ottenere ladirettamente in aeroporto, rendendo obbligatorio il formato.Check-inonlineI passeggeri dovranno scaricare latramite l’app o il sito web della compagnia prima di arrivare in aeroporto. Chi si presenterà senza il documentodovrà pagare una tariffa di 23 euro per la stampa in aeroporto, mentre chi arriverà senza alcunasarà soggetto a una multa di circa 60 euro. Sarà comunque possibile stampare il documento autonomamente a casa o al lavoro, ma non più presso i banchi del check-in.Regole più rigide per ilo a manoAnche le normative suisubiranno una stretta.