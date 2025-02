Oasport.it - Rugby, Serie A Elite: Fiamme Oro restano in corsa per i playoff, Viadana si conferma in vetta

Leggi su Oasport.it

Si sono disputati oggi i primi due match della dodicesima giornata del massimo campionato italiano di. In campo sono scese leOro Roma che hanno ospitato il Mogliano Veneto e i Ranger Vicenza che affrontavano ilprimo in classifica. Ecco come è andata.Nella gara di Vicenzavince in rimonta, ribaltando nella ripresa una gara che all’intervallo vedeva i padroni di casa condurre per 8-7. Il 15-19 finalecomunque il grande equilibrio in campo, ma che vale agli ospiti la certezza di restare inalla classifica. Nell’altra gara di giornata leOro fanno valere il fattore casa e battono Mogliano col risultato di 26-10, conquistando 5 punti e avvicinando così, momentaneamente, la top 4 diMaschile – XII turnoOro v Mogliano Veneto 26-10Rangers Vicenza v15-19Domenica 16 febbraioLazio v RovigoLyons Piacenza v ColornoValoEmilia v Petrarca PadovaMaschile – Classifica1970 51; Petrarca44; Femi-CZ Rovigo 42; ValoEmilia 38;Oro33; Mogliano Veneto21; HBS Colorno 20; Rangers Vicenza 19; Sitav Lyons 15; Lazio1927 5