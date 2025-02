Anteprima24.it - Ruba capi firmati aizzando il cane contro negozianti, arrestato

Tempo di lettura: 2 minutivai titolari dei negozi il propriodi grossa taglia. L’ultimo episodio nella centrale via Toledo, a Napoli, in un negozio di abbigliamento. Un ragazzo entra velocemente nell’esercizio al civico 235 stringendo tra le mani un guinzaglio che mantiene a stento undi grossa taglia. L’azione è fulminea. Il giovane – 22 anni, un senza fissa dimora tunisino già noto alle forze dell’ordine – afferra un giubbino dal valore di 1.400 euro e fugge. L’imprenditore lo insegue e lo raggiunge ma il 22enne aizza il pastore tedescola vittima. Il negoziante a quel punto desiste e si allontana ma segue con lo sguardo il 22enne che si dirige verso il teatro San Carlo. Poco distante, in piazza Trieste e Trento, c’è una pattuglia dei carabinieri della stazione di Chiaia.