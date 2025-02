Spettacolo.periodicodaily.com - Rose Villain Annuncia il Suo Primo Tour: “The Radio Trilogy Tour”

Durante l’ultima data del suo “Sakura Winter2024” al Fabrique di Milano, ci aveva dato appuntamento per un live speciale nella sua città il 23 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano.però non poteva non raggiungere anche tutti i suoi fan in giro per l’Italia: “THE” la vedrà portare la sua prorompente energia e le sue canzoni di successo per la prima volta sui palchi dei principali palazzetti, nel corso di 4 imperdibili concerti.Entusiasmo per ildidopo Sanremo 2025Nel vivo del 75° Festival di Sanremo,ha fatto un annuncio che ha entusiasmato i fan: il suonei palasport intitolato “The”. L’artista, che sta partecipando alla kermesse con il brano “Fuorilegge” (che ha esordito nella Top 5 di Spotify Italia), porterà la sua musica in quattro importanti città italiane.