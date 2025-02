Metropolitanmagazine.it - Room Service di Vilhelm Parfumerie, analisi e recensione della fragranza

– Lanciata nel 2015, è una referenza del brand francese, il suo naso è Jérôme Epinette.Come studio d’arte,è una collezione di creazioni molto speciali. Con i loro profumi, esplorano tutti i poteri delle arti per creare esperienze inaspettate e farci intraprendere un viaggio favoloso.Parfumery è un legame creativo tra passato e presente,tra immaginazione e realtà,tra glamour ed eleganza,tra gloria e sentimenti,tra vintage e senza precedenti,tra New York e Parigi.Ispirate dalle arti in tutte le loro forme, le loro creazioni ridefiniscono i confini dei profumi con un viaggio nel tempo e nello spazio. Ogni profumo ricrea un momento in cui immergersi. Tutte le creazioni rappresentano emozioni audaci attraverso sensazioni profonde.