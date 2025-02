Roma25enne morta per sospetta overdose

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.35 Si indaga per fare piena luce sulla morte di una ragazza di 25 anni trovata senza vita,giovedì 13 febbraio all'alba nell'alloggio del fidanzato a Roma Nord a La Giustiniana. La giovane donna, Camilla Sanvoisin, è figlia di un noto produttore televisivo.Gli investigatori sono al lavoro per risalire a chi ha ceduto la droga alla coppia. A lanciare l'allarme il 35enne fidanzato che alle 5.30 si è accorto della morte della ragazza. Sequestrati i cellulari dell'uomo arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.