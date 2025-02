Sololaroma.it - Roma, tifosi ancora bloccati in Portogallo: “Trattati come bestie”

L’attenzione dellasi è subito spostata sulla partita di Parma, da affrontare senza gli indisponibili Dybala e Rensch ma da vincere per tenere vive le speranze di rimonta in campionato. La rabbia post partita col Porto fanotizia, per i toni e le parole usate da Ranieri, e questa sembra essersi protratta anche ai supporters giallorossi al seguito della squadra. Non tanto per il risultato, o non solo, ma che per il fatto che moltigiallorossi sonoin.Dopo i già noti problemi del viaggio d’andata, vista la nebbia che aveva costretto molti aerei ad atterrare a Faro piuttosto che a Lisbona, il tutto si è protratto oggi. Il popolo giallorosso doveva ritornare in toto aproprio dalla capitale e non da Oporto, visti i prezzi altissimi, ma il primo volo per arrivare a Lisbona ha subito dei ritardi, costringendo tutti ad una matta corsa verso il gate per non perdere la coincidenza.