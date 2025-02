Sololaroma.it - Roma, problemi alla caviglia per Pisilli: la decisione per il Parma

Niccolònon sta attraversando il momento più brillante della sua giovane carriera. Contro il Porto, nella sfida di Europa League, ha faticato a entrare in partita dopo essere subentrato a Koné nell’intervallo. La sua prestazione è stata sottotono, complicata ddifficoltà nel trovare i giusti ritmi di gioco contro un avversario aggressivo e ben organizzato.A rendere ancor più amara la serata dici ha pensato un infortunio, rimediato durante il match. Al rientro a Trigoria, come riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico dellaha sottoposto il giovane centrocampista a controlli clinici per valutare l’entità del problema. Fortunatamente, dagli esami non sono emerse complicazioni significative: il classe 2003 sarà regolarmente convocato per la trasferta di, salvo imprevisti nei prossimi giorni.