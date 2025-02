Roma i carabinieri tra i banchi per parlare di legalità

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 febbraio 2025- Presso il Liceo Scientifico Statale “Francesco d’Assisi”, a ridosso del quartiere, circa 50 alunni di quarte classi, nel corso di un incontro, hanno ascoltato alcuni tra i temi più attuali esposti dai, nell’ambito di un progetto che sostiene la cultura della.Insegnanti per un giorno il comandante deidel Nucleo Operativo della Compagnia diCasilina e il comandante della StazionediCentocelle, competenti per la zona, che hanno parlato in generale dell’importanza del rispetto delle regole quale fondamento per la civile convivenza, hanno trattato i delicatissimi temi relativi ai rischi derivanti dall’uso delle sostanze stupefacenti e dei reati ad essi connessi, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, approfondendo le trappole e le insidie che si celano dietro la navigazione in rete, l’uso consapevole dei social, dipendenze giovanili e violenza di genere.