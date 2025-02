Sololaroma.it - Roma, Frattesi resta la priorità: l’Inter fissa il prezzo

La giornata di oggi 15 febbraio è di vigilia per la. Archiviato il pareggio per 1-1 con il Porto, i giallorossi devono tornare a pensare al campionato, lì dove è cruciale continuare a scalare la classifica. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più a quel 7° posto che vorrebbe dire Conference League. Un traguardo alla portata, se si tiene questo ruolino di marcia. I capitolini stanno limando i dettagli in vista della gara con il Parma, in programma domani 16 febbraio alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini. Una partita estremamente delicata, contro un cliente che venderà cara la pelle.Seppur sia finito da circa due settimane, però, il calciomercato rimane un argomento attuale per ogni squadra della nostra Serie A. Più nello specifico, la Lupa continua a tenere sott’occhio un elemento che alzerebbe l’asticella del centrocampo.