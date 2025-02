Sololaroma.it - Roma, El Shaarawy: “Ho quasi raggiunto l’opzione automatica per il rinnovo”

Archiviato il pareggio per 1-1 con il Porto, per laè di nuovo tempo di tornare in campo. I giallorossi hanno portato a casa un buon risultato in vista del playoff di ritorno in Europa League ma, al tempo stesso, devono rimanere focalizzati sul campionato. Già, perché c’è da continuare a risalire la china di una classifica che non appare ancora soddisfacente. I capitolini stanno finendo di limare ogni singolo dettaglio in vista della gara con il Parma, in programma domani 16 febbraio alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini. Una sfida da non sottovalutare, contro un avversario che cerca punti salvezza.Claudio Ranieri potrebbe effettuare qualche cambio, in vista dell’impegno internazionale del prossimo giovedì. Attenzione, quindi, alle quotazioni di alcune riserve, pronte a scendere in campo.