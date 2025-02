Roma come sapere se una via è in Fascia Verde

Leggi su Funweek.it

La Zona a Traffico Limitato (ZTL)rappresenta una misura importante per migliorare la qualità dell’aria a. Macapire se la tua strada è inclusa in questa area?Per verificare se la tua via rientra nella ZTLMobilità ha messo a disposizione un pratico servizio online. Basta collegarsi al sito https://mobilita.it/it/servizi/ztl/e inserire l’indirizzo desiderato nella mappa interattiva. In pochi secondi otterrai una risposta chiara e precisa.Leggi anche: — Domenica ecologica, blocco del traffico il 16 Febbraio 2025Conoscere i confini della ZTLè fondamentale per evitare sanzioni e per pianificare al meglio i propri spostamenti. Le restrizioni alla circolazione, infatti, riguardano principalmente i veicoli più inquinanti,quelli a benzina Euro 2 e diesel Euro 3.