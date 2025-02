Sololaroma.it - Roma Club New York: “Mai schiavi del risultato, Cobolli è tra gli ospiti con più intensità”

Leggi su Sololaroma.it

In questa puntata di ‘Tutto il mondo Tifa AS’, l’ospite speciale è ilNew.QUANDO NASCE ILNEW?“IlNewnasce il 15 maggio del 2008 dal bisogno dinismo nella Grande Mela. Tra i soci fondatori c’era e c’è l’attuale Presidente, l’avvocato Giovanni Peluso. Quest’anno saranno 17 anni dele fra tre anni il 20°. Ilsicuramente è cresciuto tanto negli anni, è maturato e , nonostante le persone si sposino, abbiano figli, si trasferiscano, è sempre andato avanti anche con persone diverse. La cosa bella è che questoè sempre stata l’essere una grande famiglia. Ci si può perdere di vista per qualche tempo, ma il legame rimane e quando ci si rivede è come se il tempo non fosse mai passato”.COSA SIGNIFICA ESSERENISTI A NEW?“Secondo me si prova onore e onere, soprattutto quando magari sei molto attivo nelcome nel nostro caso.