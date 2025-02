Feedpress.me - Roma, cinquemila pellegrini in preghiera per Papa Francesco

Leggi su Feedpress.me

inper: è in corso nella basilica di San Pietro una catechesi per iche in mattinata avrebbero dovuto partecipare all' udienza del Pontefice annullata a causa del ricovero . A svolgere la catechesi è padre Enzo Fortunato , presidente del Pontificio Consiglio per i bambini, che ad un certo punto ha chiesto a tutti di alzarsi per pregare per.