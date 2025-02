Lapresse.it - Roma, 25enne morta per overdose: sequestrati cellulari del compagno

Sono statidalla polizia, idi Giacomo Celluprica, ildi 35 anni della ragazza deceduta per una probabileieri mattina all’alba in un mini appartamento di un relais in via Anna Foà, alla Giustiniana nella zona dinord.La testimonianza deldi Camilla SanvoisinLa venticinquenne, Camilla Sanvoisin, figlia del produttore televisivo ed esperto di comunicazione ed eventi Axel Egon Sanvoisin e nipote di un famoso odontoiatrano, sarebbe, secondo il raccontocon cui viveva da qualche tempo, durante la notte. Quando, intorno alle 5.30 del mattino, l’uomo si è accorto che la ragazza non dava segni di vita ha chiamato il 112. Alla polizia avrebbe raccontato successivamente che la sera avevano fatto uso di eroina.Durante la perquisizione la polizia ha sequestrato alcuni flaconi di metadone, alcuni dei quali detenuti illegalmente da Celluprica, perché non gli erano stati prescritti dal Serd dove era in cura perché tossicodipendente.