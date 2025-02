Ilfattoquotidiano.it - Rocco Hunt, Bresh e Olly copiano Tony Effe: il taglio di capelli del trapper romano fa tendenza a Sanremo 2025 ed è virale su TikTok

Tra i cantanti in gara per la 75esima edizione del Festival dispicca, l’ex membro della Dark Polo Gang (ormai solista dal 2021) che con il suo savoir faireha polarizzato l’attenzione del pubblico già dal primo giorno nella città dei fiori. Ispirandosi al titolo della sua canzone “Damme ‘na mano”, il rapper ha infatti inaugurato la sua kermesse con l’apertura di un proprio spazio di incontro con i fan, il chioschetto “Damme da magnà”, offrendo maritozzi insieme a Chef Ruben. Dalla preparazione della colazione sul lungomare, al palco della 75esima edizione del Festival,ha sfoggiato come di consuetudine il suo impeccabile e desideratissimo curly look con delle variazioni sul tema. Se per la prima sera il rapper ha scelto una pettinatura all’indietro che valorizza i ricci in permanente, per la serata dedicata alle cover invece ha optato per la definizione della chioma impreziosita da una riga centrale.