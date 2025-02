Laspunta.it - Rocca di Papa, oggi la manifestazione a tutela dei boschi. Presidio alla sede del Parco dei Castelli.

E’ tutto pronto per ladi questa mattina indetta dal Comitato per la Protezione deidei Colli Albani adei, contro i tagli del ceduo di castagno.Unache vedrà l’appuntamento alle ore 10, da piazza Giuseppe di Vittorio ai campi di Annibale adiper concludersi a Villa Barattolodeldei, ritenuto dal comitato e con esso da molti cittadini, anche responsabile di questa situazione, venendo meno, o peggio abdicando, al ruolo specifico delstesso.Tra le maggiori criticità anche il passaggio dei mezzi pesanti che hanno compromesso diverse aree tra queste, la via Francigena tra Nemi e Velletri, la Via Sacra a Monte Cavo, le Faete, l’Artemisio veliterno.Il Comitato fa sapere che lae soprattutto ilaldeiha lo scopo di chiedere un impegno concreto aldei, stimolandolo a recuperare il ruolo per il quale è stato istituito 40 anni fa con una mobilitazione dei cittadini senza precedenti.