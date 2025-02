Laspunta.it - Rocca di Papa, i cittadini manifestano a tutela dei boschi. “Il bosco non si vende, il bosco si difende”

Leggi su Laspunta.it

Hanno sfidato il tempo incerto e il freddo pungente, oltre un centinaio di persone si sono ritrovate questa mattina in piazza Di Vittorio ai Campi di Annibale adiper partecipare alla manifestazione indetta dal Comitato Protezionedei Colli Albani adeidei Castelli e contro il Parco dei Castelli a cui si imputa di non svolgere il suo ruolo.Slogan, striscioni e cartelli sono stati esposti nel colorato corteo che si è snodato per le vie del centro storico didiper poi concludersi davanti a Villa Barattolo sede del Parco dei Castelli.Al centro della protesta i continui appalti affidati alle ditteve per il taglio del ceduo di castagno patrimonio deidei Castelli. La partecipazione è un’ulteriore dimostrazione del livello di arrabbiatura di chi vive quei, dai turisti, agli escursionisti, camminatori.