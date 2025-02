Robert Downey Jr festeggia San Valentino con una cartolina a tema Doomsday

Leggi su Cinefilos.it

Jr.Sancon unaPer celebrare il giorno più romantico dell’anno,Jr. ha condiviso un biglietto di SanDoctor Doom.Come sicuramente saprete tutti, RDJ tornerà nel Marvel Cinematic Universe come l’iconico cattivo in Avengers:(o prima, se compare in una certa scena post-credit). Resta da vedere se sarà una variante di Tony Stark diventata cattiva o una versione di Doom che per caso assomiglia a Iron Man. View this post on InstagramA post shared byJr. (@jr)Quello che sappiamo su Avengers:Avengers:arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.