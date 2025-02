Ilrestodelcarlino.it - Risparmio energetico. Quattro incontri per saperne di più

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si celebra domani ’M’illumino di meno’, la giornata nazionale dele degli stili di vita sostenibili. L’iniziativa è nata nel 2005 dal programma Caterpillar di Radio 2, raggiungendo col tempo una dimensione globale. "La Torre Eiffel e la Casa Bianc spengono le luci per un giorno intero"", spiega Antonio Lazzari, presidente della CersRA (Comunità energetica rinnovabile e solidale di Ravenna). La CersRA ha organizzatoconferenze che si svolgeranno nei mercoledì di marzo, tutte nella sala Buzzi di via Berlinguer 11 e con inizio alle 20.30 (ingresso gratuito). "Ogni conferenza ha un tema diverso, e gli esperti dispenseranno consigli pratici su come risparmiare energia e soldi. Sulc’è povertà culturale e spesso se ne parla solo superficialmente", aggiunge Lazzari alla presentazione delle conferenze tenutasi ieri al teatro Alighieri.