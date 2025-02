Ilrestodelcarlino.it - Riserva Sentina più grande. Le richieste del Comune

La superficie dellapotrebbe aumentare: non nella parte di terra, ma in quella di mare, in accordo con il progetto ‘Blu’ che mira a proteggerne flora e fauna. La decisione di richiedere l’ampliamento in area idrica alla regione è stata adottata dalla giunta, riunitasi nel pomeriggio del 12 febbraio. L’esecutivo di Viale De Gasperi, nello specifico, ha approvato la proposta per Palazzo Raffaello di ampliare la porzione marina facente parte dellaNaturale al fine di includervi il relitto della nave ‘Torquato Tasso’, con lo scopo di proteggere l’ecosistema sviluppatosi attorno a esso. Tutto parte da un’altra delibera di giunta, questa volta regionale, risalente al 13 marzo 2023, con cui sono state approvate le ‘Misure di conservazione della parte marina del sito Natura 2000 – Litorale di Porto d’Ascoli’: misure che stabiliscono l’obiettivo di estendere la parte marina del sito, così da permettere una migliore salvaguardia degli habitat presenti e una più efficace regolamentazione della pesca.