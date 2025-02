Modenatoday.it - Rischio valanghe nell'alto Appennino dopo la nevicata di ieri, "Serve prudenza"

Leggi su Modenatoday.it

Il Servizio Meteomont emiliano-romagnolo dei Carabinlancia l'allerta per ildi"le recenti nevicate che hanno coinvolto l'intero settore montano della regione". Il manto nevoso, che alle quote più alte "raggiunge anche un metro di altezza", è infatti "ancora in fase di.