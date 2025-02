Ilrestodelcarlino.it - Rio Groppo: ecco l’escursione

Un’escursione per scoprire la valle cieca del riocon le sue cavità, le doline e le grotte si terrà domani grazie agli Amici del Cea in collaborazione con il Gruppo Speleologico-Paleontologico Gaetano Chierici di Reggio. L’obiettivo è approfondire la conoscenza sull’area carsica e sui gessi di Albinea che sono stati ammessi nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Il ritrovo sarà alle 9 e il rientro alle 12.45 nel parcheggio della chiesa di Montericco. L’iniziativa è libera e gratuita. Per informazioni: 3385300450.