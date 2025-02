Ferraratoday.it - Rinnovo della rete idrica, tecnici al lavoro per la posa di una condotta lunga 700 metri

Leggi su Ferraratoday.it

Partiranno lunedì 17, a Pontelagoscuro, gli attesi lavori per ilche serve la frazione di Ferrara e i territori limitrofi. Idel Gruppo Hera, in accordo con l'Amministrazione comunale, nei prossimi sei mesi saranno impegnati in viale Savonuzzi nella sostituzione.