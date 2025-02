Ilrestodelcarlino.it - Rincari bus, la bufera: "I prezzi si impennano e il servizio non migliora"

"È partita la caccia al tesoro". Questo è il commento di Maria Elena Manzi, della tabaccheria omonima, riguardo all’aumento del prezzo del biglietto per i mezzi pubblici che dal 1° marzo passerà da 1,50 a 2,30 euro. La misura infatti convince sempre meno i bolognesi e tanti sono quelli andati all’assalto delle tabaccherie, come appunto quella di Maria Elena, e delle biglietterie Tper per approvvigionarsi di ticket prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe. "L’ennesimo inutile rialzo", pensano alcuni. "Questa è solo la punta dell’iceberg, affrontiamo spese sempre più alte", ricordano altri, in particolare commercianti. Intanto, nei giorni scorsi il Comune ha provato a mettere una pezza sullainnescata dalla notizia degli aumenti, sottoscrivendo un patto coi sindacati: il prezzo dell’abbonamento annuale personale per chi ha un Isee inferiore a 35mila euro costerà 20 euro in meno rispetto ai 310 previsti dall’annunciato rincaro.