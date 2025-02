Napolipiu.com - Rileggi il LIVE – Lazio-Napoli: 2-2

il: 2-2">Terzo confronto stagionale tra le due squadre: i biancocelesti hanno vinto entrambi i precedenti. Match chiave per Champions e scudetto nella 25esima giornata. Il terzo confronto stagionale trafinisce in parità, è 2-2 all’Olimpico. Conte rinvia ancora la vittoria contro Baroni, che con la mossa Dia nella ripresa riesce ad acciuffare una partita ribaltata dagli azzurri dopo l’iniziale vantaggio di Isaksen (6?), che bissa il gol magnifico dell’andata al Maradona con un’altra prodezza di mancino. La squadra di Conte trova il pari immediato con Raspadori (13?) e grazie all’autogol di Marusic si porta sul 2-1 al 64?. A tre minuti dal 90? però Dia scambia con Zaccagni e piazza all’angolino il 2-2 finale che tiene laal quarto posto a +3 sulla Juve e che, invece, porta ila +2 sull’Inter in vetta alla classifica.