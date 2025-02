Quotidiano.net - Rilascio imminente di tre ostaggi israeliani a Khan Younis, Gaza

E' tutto pronto a, nel sud della Striscia di, per ildei tre, parte del sesto round della prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco a. Hamas - riporta la stampa israeliana tra cui Times of Israel - ha già allestito il solito palco, già visto nei precedenti rilasci, su cui sono presenti bandiere di Hamas e della Jihad islamica palestinese, nonché manifesti di propaganda. Vi è esposta anche una foto del leader di Hamas ucciso da Israele, Yahya Sinwar, rivolta verso la Cupola della Roccia sul Monte del Tempio a Gerusalemme con una didascalia in inglese, ebraico e arabo, che dice 'Nessun trasferimento se non a Gerusalemme', con riferimento alla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di reinsediare altrove i palestinesi di