Rilancio sulla patrimoniale. Schlein "Ci pensi la Ue"

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. In questi giorni in cui Sanremo ha riportato la musica al centro delle discussioni, la "Tassa sui ricchi" (il copyright è di Berlusconi) è tornata ieri a compattare le opposizioni. L’occasione è stata quella di un convegno sul Fisco organizzato da Oxfam Italia, la Confederazione internazionale di organizzazioni non profit per la riduzione della povertà globale, che si è tenuta nella sede dell’Istituto Treccani a Roma. Il professore del Sant’Anna Andrea Roventini, tessendo l’elogio di una tassaper i ricchissimi ha chiamato in causa il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che ha subito ribadito: "Continuiamo a pensare che sia urgente farla". Pronti ad appoggiarlo la segretaria del Pd, Elly(foto), e il presidente del M5s Giuseppe Conte, presenti allo stesso incontro.