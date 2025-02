Lecceprima.it - Rilancio ex ospedale in ritardo, manca il direttore sanitario. Il Comitato sollecita Asl e Comune

Leggi su Lecceprima.it

NARDO’ – Ancora una situazione di stallo per il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale in quel di Nardò, comprendente anche la specialistica ambulatoriale, e alle cause delto avvio della stessa, identificate anzitutto nella cronica carenza degli specialisti, si associa anche.