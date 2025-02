Spazionapoli.it - “Rifaresti la gag su Roccaraso?”: la replica di Cattelan spiazza, messaggio alla città di Napoli

Sanremo – Dopo giorni, acontinua a far discutere la gag messa in scena nel DopoFestival, condotto da, legata al “caso”, che aveva scatenato la reazione impassibile del campano Rocco Hunt.Sabato 15 febbraio sarà il giorno in cui si conoscerà chi sarà il vincitore della settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Grande attesa per la finale della rassegna, condotta e diretta quest’anno da Carlo Conti. Le speranze di vedere un artista napoletano trionfare, dopo il successo di Settembre tra le Nuove Proposte, sembrano essere residue, stando a quelli che sono i pronostici dell’immediata vigilia, ma in ogni caso il Festival rappresenta un evento seguitissimo, così come confermato dai dati Auditel.Non c’è Sanremo, però, senza le polemiche.